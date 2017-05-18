Тело мужчины под днищем рейсового автобуса: обстоятельства загадочной смерти на белорусско-украинской границе

В происшествии с трагическим концом пока слишком много неизвестных. Проверка продолжается. Хронологию событий попытались восстановить в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ: Несчастный случай произошел на дороге агрогородка, недалеко от пункта пропуска «Мокраны». Рейсовый автобус, двигаясь в сторону украинского Ковеля, совершил наезд на лежащего прямо на проезжей части человека.

Автобус направлялся в сторону границы глубокой ночью, поэтому детально рассмотреть незнакомый силуэт на асфальте водитель не успел. Времени хватило только для небольшого маневра.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области: Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое оказалось при движении транспортного средства между колесами. В тот момент, согласно его пояснениям, он не понял, что на дороге лежал человек.

Автобус доехал до самого погранперехода. Безжизненное тело около заднего колеса обнаружили пограничники уже во время паспортного контроля.

В рамках разбирательства предстоит выяснить, имело ли место иное ДТП. А также состояние погибшего мужчины до контакта с деталями автобуса.

Погибший – 40-летний местный житель.

Что он делал ночью на проезжей части – остается загадкой. Не исключена и версия, что незадолго до этого мужчина был сбит другим автомобилем.

Петр Бутрим:

В каком состоянии находился погибший до контакта с рейсовым автобусом пока неизвестно. В то же время характерных для ДТП повреждений на передней части транспортного средства не обнаружено. Следующее слово за судмедэкспертами.