Тело мужчины под днищем рейсового автобуса: обстоятельства загадочной смерти на белорусско-украинской границе
Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства необычного ДТП со смертельным исходом на белорусско-украинской границе.
Тело мертвого мужчины было обнаружено прямо под днищем автобуса.
В происшествии с трагическим концом пока слишком много неизвестных. Проверка продолжается. Хронологию событий попытались восстановить в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Бутрим, СТВ:
Несчастный случай произошел на дороге агрогородка, недалеко от пункта пропуска «Мокраны». Рейсовый автобус, двигаясь в сторону украинского Ковеля, совершил наезд на лежащего прямо на проезжей части человека.
Под своим днищем автобус протащил тело мужчины примерно 500 метров.
Автобус направлялся в сторону границы глубокой ночью, поэтому детально рассмотреть незнакомый силуэт на асфальте водитель не успел. Времени хватило только для небольшого маневра.
Ничего странного не почувствовали и пассажиры.
Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое оказалось при движении транспортного средства между колесами. В тот момент, согласно его пояснениям, он не понял, что на дороге лежал человек.
В рамках разбирательства предстоит выяснить, имело ли место иное ДТП. А также состояние погибшего мужчины до контакта с деталями автобуса.
Автобус доехал до самого погранперехода. Безжизненное тело около заднего колеса обнаружили пограничники уже во время паспортного контроля.
Погибший – 40-летний местный житель.
Что он делал ночью на проезжей части – остается загадкой. Не исключена и версия, что незадолго до этого мужчина был сбит другим автомобилем.
Петр Бутрим:
В каком состоянии находился погибший до контакта с рейсовым автобусом пока неизвестно. В то же время характерных для ДТП повреждений на передней части транспортного средства не обнаружено. Следующее слово за судмедэкспертами.