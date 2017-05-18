Такая же была неожиданность для меня, как и для вас: Светлана Алексиевич прокомментировала сообщение о своей смерти

Сообщение было опубликовано в twitter-аккаунте министра культуры Франции Франсуазы Ниссен на английском и французском языках.

Цитату в течении нескольких минут растиражировали средства массовой информации. Но вскоре сообщения аннулировали, поскольку выяснилось, что аккаунт министра поддельный. Светлана Алексеевич сейчас находится в Сеуле, и,

как отметила писательница в беседе с корреспондентом нашего телеканала, чувствует себя хорошо.

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе – 2015:

Все хорошо, я сегодня только прилетела. Такая же была неожиданность для меня, как и для вас. Но, видно, это та реальность, в которой мы теперь будем жить – все эти хакеры, фейки.

Нашли этого человека, который часто нечто подобное делает. Потому что и аккаунт оказался ложный, и все.

Автора ложного сообщения удалось установить. Им оказался итальянский журналист, который уже известен аналогичными розыгрышами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.