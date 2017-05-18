Такая же была неожиданность для меня, как и для вас: Светлана Алексиевич прокомментировала сообщение о своей смерти

Новости Беларуси. В интернете 18 мая появилось сообщение о смерти белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.
К счастью, новость оказалась ложной.
Сообщение было опубликовано в twitter-аккаунте министра культуры Франции Франсуазы Ниссен на английском и французском языках.
Цитату в течении нескольких минут растиражировали средства массовой информации. Но вскоре сообщения аннулировали, поскольку выяснилось, что аккаунт министра поддельный. Светлана Алексеевич сейчас находится в Сеуле, и,
как отметила писательница в беседе с корреспондентом нашего телеканала, чувствует себя хорошо.
Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе – 2015:
Все хорошо, я сегодня только прилетела. Такая же была неожиданность для меня, как и для вас. Но, видно, это та реальность, в которой мы теперь будем жить – все эти хакеры, фейки.
Нашли этого человека, который часто нечто подобное делает. Потому что и аккаунт оказался ложный, и все.
Автора ложного сообщения удалось установить. Им оказался итальянский журналист, который уже известен аналогичными розыгрышами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что известно о человеке, который «похоронил» Светлану Алексиевич (здесь подробнее).