В Вильнюсе неизвестный бросил петарду на территорию посольства Беларуси: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Неприятный инцидент в посольстве Беларуси в Литве. Неизвестный бросил на территорию нашего диппредставительства в Вильнюсе петарду. Она была замаскирована в пачке сигарет. Обошлось без пострадавших сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности случившегося прокомментировал официальный представитель посольства.

Павел Слюнькин, официальный представитель посольства Республики Беларусь в Литовской Республике:

Ущерба посольству никакого не было нанесено, имуществу посольства также, пострадавших не было. Зафиксировал инцидент дежурный, который обратился в полицию. Было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».