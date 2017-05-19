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В Вильнюсе неизвестный бросил петарду на территорию посольства Беларуси: возбуждено уголовное дело

19 мая 2017 10:50
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Новости Беларуси. Неприятный инцидент в посольстве Беларуси в Литве. Неизвестный бросил на территорию нашего диппредставительства в Вильнюсе петарду. Она была замаскирована в пачке сигарет. Обошлось без пострадавших сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности случившегося прокомментировал официальный представитель посольства.

Павел Слюнькин, официальный представитель посольства Республики Беларусь в Литовской Республике:
Ущерба посольству никакого не было нанесено, имуществу посольства также, пострадавших не было. Зафиксировал инцидент дежурный, который обратился в полицию. Было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

# происшествия # Хулиганство # Павел Слюнькин

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