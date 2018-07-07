«Изъято не менее 14 тонн смеси». В Беларуси пресекли крупный канал поставки наркотиков, действующий более 2 лет

Новости Беларуси. Пресечен канал поставки наркотиков в Беларусь. По данным следствия, в состав организации входил 31 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступной деятельностью они занимались более двух лет. Установлено около 20 эпизодов.

Часть наркотических средств растительного происхождения ввозилась в Беларусь из Украины через государственную границу. Далее дельцы доставляли смесь мака и маковой соломы на тайный склад, фасовали и подыскивали покупателей, которые из этих миксов изготавливали опий. Пока организованная группа, в которую входили ранее судимые лица, не попала в поле зрения правоохранителей.

Виталий Федорец, начальник отдела 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД Беларуси:

На этапе проверки первоначальной информации был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Он показал, что существует четкая преступная структура, в которую входит множество организованных групп, поставлявших на территорию Беларуси наркотические средства в больших объемах. Курировал сбыт авторитет преступной среды. Материалы были переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

В преступной организации каждому участнику была отведена своя роль. Общим руководством, распределением обязанностей и контролем над полученным доходом занимался 48-летний мужчина. Другие участники вовлекали в преступную деятельность новых людей, создавали своеобразную пирамиду, в которой существовала четкая иерархия.