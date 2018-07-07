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«Изъято не менее 14 тонн смеси». В Беларуси пресекли крупный канал поставки наркотиков, действующий более 2 лет

07 июля 2018 11:53
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Новости Беларуси. Пресечен канал поставки наркотиков в Беларусь. По данным следствия, в состав организации входил 31 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступной деятельностью они занимались более двух лет. Установлено около 20 эпизодов.

«Изъято не менее 14 тонн смеси». В Беларуси пресекли крупный канал поставки наркотиков, действующий более 2 лет-1

Часть наркотических средств растительного происхождения ввозилась в Беларусь из Украины через государственную границу. Далее дельцы доставляли смесь мака и маковой соломы на тайный склад, фасовали и подыскивали покупателей, которые из этих миксов изготавливали опий. Пока организованная группа, в которую входили ранее судимые лица, не попала в поле зрения правоохранителей.

«Изъято не менее 14 тонн смеси». В Беларуси пресекли крупный канал поставки наркотиков, действующий более 2 лет-4

Виталий Федорец, начальник отдела 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД Беларуси:
На этапе проверки первоначальной информации был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Он показал, что существует четкая преступная структура, в которую входит множество организованных групп, поставлявших на территорию Беларуси наркотические средства в больших объемах.

Курировал сбыт авторитет преступной среды. Материалы были переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

«Изъято не менее 14 тонн смеси». В Беларуси пресекли крупный канал поставки наркотиков, действующий более 2 лет-7

«Изъято не менее 14 тонн смеси». В Беларуси пресекли крупный канал поставки наркотиков, действующий более 2 лет-9

В преступной организации каждому участнику была отведена своя роль. Общим руководством, распределением обязанностей и контролем над полученным доходом занимался 48-летний мужчина. Другие участники вовлекали в преступную деятельность новых людей, создавали своеобразную пирамиду, в которой существовала четкая иерархия.

«Изъято не менее 14 тонн смеси». В Беларуси пресекли крупный канал поставки наркотиков, действующий более 2 лет-12

Игорь Прохоренков, следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:
В ходе расследования также было изъято не менее 14 тонн смеси, в состав которой входило не менее 15 кг наркотического средства – маковой соломы, то есть в крупном размере. Было возбуждено уголовное дело по статье 285 части 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь – в отношении руководителя преступной организации, а также в отношении активных участников организованной группы.

В данный момент все члены преступной группы находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

# Наркотики # происшествия # Виталий Федорец # Игорь Прохоренков # Фотофакт

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