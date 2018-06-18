Из-за столкновения 3 автомобилей на Долгобродской, в Минске остановились трамваи

Новости Беларуси. ДТП с участием 3 автомобилей временно затруднило движение транспорта на улице Долгобродская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столкновение произошло в 15.30 из-за несоблюдения водителями дистанции. В итоге, трамваи на маршрутах №3 и №6 в направлении Серебрянки остановились. Движение возобновили через 15 минут.