На трассе Минск–Могилёв легковушка врезалась в металлическое ограждение: пассажир погиб на месте

Новости Беларуси. Смертельная авария на трассе Минск–Могилев. Легковой автомобиль врезался в металлическую разделительную ограду дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось возле деревни Кулики Червенского района. За рулем был 40-летний житель Дзержинского района, который лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. С травмами он госпитализирован.