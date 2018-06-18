На трассе Минск–Могилёв легковушка врезалась в металлическое ограждение: пассажир погиб на месте

Новости Беларуси. Смертельная авария на трассе Минск–Могилев. Легковой автомобиль врезался в металлическую разделительную ограду дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Смертельная авария на трассе Минск–Могилев. Легковой автомобиль врезался в металлическую разделительную ограду дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось возле деревни Кулики Червенского района. За рулем был 40-летний житель Дзержинского района, который лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. С травмами он госпитализирован.
А вот 58-летний пассажир от полученных повреждений скончался на месте происшествия. По предварительной версии, он не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится следствие.