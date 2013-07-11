Из-за ошибки машиниста в Канаде погибли 50 человек, число жертв растёт

Новости Канады. Растет число жертв крупной аварии, произошедшей несколько дней назад в канадском городке Лак-Мажентик. По последним данным, в результате инцидента погибли 50 человек.

Точные причины случившегося пока не установлены. По предварительной информации, машинист не поставил состав на тормоз. Несколько цистерн с сырой нефтью сошли с рельсов, после чего взорвались и загорелись. Из-за сильного пожара были эвакуированы около 2 тысяч местных жителей. Нефть попала в местные водостоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.