4-летний ребенок, оставленный на ночь родителями без присмотра, выпал из окна 4 этажа

Новости Беларуси. Лидский район Гродненской области. Родители уложили четырёхлетнюю малютку спасть, а сами ушли на праздник. Взрослые понадеялись, что дочь будет спать крепко, и за время их отсутствия ничего не произойдёт.

Девочка проснулась и вместо двери вышла из комнаты через открытое окно. Через несколько минут после случившегося домой вернулась мама. К счастью, малютка не получила тяжелых травм и была определена в травматологическое отделение. Как сообщили в РОВД, семья является благополучной.



Это второй случай за прошедшую неделю. Напомним, в Гомеле полуторагодовалый ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мать всего на несколько минут оставила малыша без присмотра. В комнате, где находился ребёнок, было открыто окно. Как выяснилось позже, ребёнок упал на цветочную клумбу. Здесь его и обнаружила женщина, проходившая мимо. Весной этого года большой сугроб в Горках Могилёвской области в буквальном смысле слова спас жизнь ребенку. Годовалый мальчик выпал из окна 3 этажа. И всё из-за родительской беспечности. Ребенок залез на подоконник: рядом находился стул и стол. Мать в это время занималась уборкой в квартире и оставила окно на проветривание (смотрите видео).