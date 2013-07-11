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Обвиняемому в терактах в США Джохару Царнаеву грозит смертная казнь или пожизненное заключение

11 июля 2013 08:42
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Новости США. В Бостоне завершились первые слушания по делу о терактах на международном марафоне. Обвиняемый в организации взрывов – 19-летний Джохар Царнаев – не признал свою вину. Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам, по 17 из которых ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Следующие судебные слушания  состоятся 23 сентября.

15 апреля в центре Бостона с интервалом буквально в несколько секунд произошли два взрыва. В  результате терактов погибли 3 человека, боле 260 получили ранения. Бомбы были сделаны из скороварок. Они содержали порох и разные металлические предметы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в США

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