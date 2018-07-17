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В Минске мужчина с пневматикой пытался ограбить магазин. Расследование завершено

17 июля 2018 08:28
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который под угрозой применения пневматического оружия пытался ограбить магазин.  

Как сообщает УСК по Минску, днём 13 июня 2018 года в магазине по проспекту Независимости нетрезвый фигурант пытался совершить мелкое хищение товаров. Когда гражданина уличили, он вынул из сумки спортивный пневматический пистолет, передёрнул затвор и направил оружие в сторону находившихся в помещении людей.  

Один из работников магазина обратил внимание, что оружие не огнестрельное, после чего отнял его у нападавшего. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.  

В результате расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 УК РБ.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

Летом 2018 года в Минске семейная пара украла у соседки 30 томов книг.  

Ущерб оценивается в 340 рублей – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия # Видеофакт

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