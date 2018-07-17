На пожаре в Минском районе кошка помогла спастись пенсионерке

Новости Беларуси. Утром 16 июля загорелся дачный дом в деревне Сёмков Городок Минского района.
Новости Беларуси. Утром 16 июля загорелся дачный дом в деревне Сёмков Городок Минского района.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям Минского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей здание горело открытым пламенем. Во время инцидента хозяйка дома отсутствовала, но в помещении находилась её 75-летняя знакомая.
Фото: МЧС Беларуси
Женщина самостоятельно вышла из дома. О происходящем гражданка догадалась, заметив беспокойное поведением кошки. Прибывшие к месту происшествия медработники госпитализировали пенсионерку с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Фото: МЧС Беларуси
Огнём уничтожены крыша и имущество дачного дома. Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
Летом 2018 года в Минске горела хозпостройка.
До прибытия пожарных огонь успел перекинуться на мансардный этаж соседнего дома – подробности здесь.