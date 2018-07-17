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На пожаре в Минском районе кошка помогла спастись пенсионерке

17 июля 2018 07:46
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Новости Беларуси. Утром 16 июля загорелся дачный дом в деревне Сёмков Городок Минского района.  

На пожаре в Минском районе кошка помогла спастись пенсионерке-1

Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям Минского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей здание горело открытым пламенем. Во время инцидента хозяйка дома отсутствовала, но в помещении находилась её 75-летняя знакомая.  

На пожаре в Минском районе кошка помогла спастись пенсионерке-4

Фото: МЧС Беларуси  

Женщина самостоятельно вышла из дома. О происходящем гражданка догадалась, заметив беспокойное поведением кошки. Прибывшие к месту происшествия медработники госпитализировали пенсионерку с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».  

На пожаре в Минском районе кошка помогла спастись пенсионерке-7

Фото: МЧС Беларуси  

Огнём уничтожены крыша и имущество дачного дома. Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.  

Летом 2018 года в Минске горела хозпостройка.  

До прибытия пожарных огонь успел перекинуться на мансардный этаж соседнего дома – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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