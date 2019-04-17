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На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горела легковушка

17 апреля 2019 15:25
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Новости Беларуси. На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горел легковой автомобиль.  

По информации МЧС Минска, опубликованной в Twitter, сообщение о пожаре было получено от очевидцев в 17:16 семнадцатого апреля.  

На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горела легковушка-1

Фото: МЧС

В результате пожара были повреждены две легковушки, стоявшие рядом. Возгорание было ликвидировано в 17:35.  

На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горела легковушка-4

Фото: МЧС

В результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.  

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# Пожар # происшествия

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