На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горела легковушка

Новости Беларуси. На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горел легковой автомобиль.
По информации МЧС Минска, опубликованной в Twitter, сообщение о пожаре было получено от очевидцев в 17:16 семнадцатого апреля.
Новости Беларуси. На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горел легковой автомобиль.
По информации МЧС Минска, опубликованной в Twitter, сообщение о пожаре было получено от очевидцев в 17:16 семнадцатого апреля.
Фото: МЧС
В результате пожара были повреждены две легковушки, стоявшие рядом. Возгорание было ликвидировано в 17:35.
Фото: МЧС
В результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
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