Две косули, найденные в Уручье, погибли

Новости Беларуси. Две косули, найденные утром 17 апреля в микрорайоне Уручье, погибли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Две косули, найденные утром 17 апреля в микрорайоне Уручье, погибли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сначала оленят увидели автолюбители (животные перебегали оживленную магистраль), а после лесных обитателей заметили у одной из школ.
Встревоженные жители вызвали спасателей. К их приезду одна из косуль уже была мертва, вторую после осмотра специалисты отвезли в гостиницу для животных, но ветеринарам спасти ее не удалось.
Вероятно, животные попали под машину. Сейчас все обстоятельства выясняются. Проводится проверка.