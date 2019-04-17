Две косули, найденные в Уручье, погибли

Новости Беларуси. Две косули, найденные утром 17 апреля в микрорайоне Уручье, погибли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сначала оленят увидели автолюбители (животные перебегали оживленную магистраль), а после лесных обитателей заметили у одной из школ.

Встревоженные жители вызвали спасателей. К их приезду одна из косуль уже была мертва, вторую после осмотра специалисты отвезли в гостиницу для животных, но ветеринарам спасти ее не удалось.