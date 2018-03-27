В Добрушском районе Opel сбил 10-летнюю девочку

Новости Беларуси. 26 марта в Добрушском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетней.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла в деревне Лебедёвка. Opel, за рулём которого находился 56-летний мужчина, ехал по улице Северной. Внезапно на проезжую часть выбежала 10-летняя школьница. Столкновения избежать не удалось.

Пострадавшую доставили в медучреждение. За девочкой наблюдают врачи.

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