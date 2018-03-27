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В Добрушском районе Opel сбил 10-летнюю девочку

27 марта 2018 09:36
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Новости Беларуси. 26 марта в Добрушском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетней.  

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла в деревне Лебедёвка. Opel, за рулём которого находился 56-летний мужчина, ехал по улице Северной. Внезапно на проезжую часть выбежала 10-летняя школьница. Столкновения избежать не удалось.  

Пострадавшую доставили в медучреждение. За девочкой наблюдают врачи.  

Зимой 2018 года в Бресте Volkswagen сбил 11-летнего мальчика.  

Ребёнок переходил дорогу по регулируемому переходу на зелёный сигнал светофора – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Гомельской области

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