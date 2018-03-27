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Минчанин принёс в милицию мину: здание эвакуировали

27 марта 2018 06:42
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Новости Беларуси. Мужчина принёс мину времён ВОВ в общественный пункт охраны правопорядка – здание эвакуировали.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, снаряд гражданин нашёл во время охоты в Минском районе. Минчанин узнал, что в белорусской столице проходит СКМ «Арсенал» и решил добровольно сдать взрывное устройство.  

В целях безопасности правоохранители эвакуировали людей из здания и вызвали сапёров. После этого милиционер оформил все необходимые документы и назначил проверку.  

Снаряд от миномёта 50 калибра был уничтожен.  

Весной 2018 года в рамках СКМ «Арсенал» у брестчанина был найден склад боеприпасов.  

Мужчина хранил более 1 кг пороха, 11 гранат и многое другое – здесь подробнее.  

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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