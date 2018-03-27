Минчанин принёс в милицию мину: здание эвакуировали

Новости Беларуси. Мужчина принёс мину времён ВОВ в общественный пункт охраны правопорядка – здание эвакуировали.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, снаряд гражданин нашёл во время охоты в Минском районе. Минчанин узнал, что в белорусской столице проходит СКМ «Арсенал» и решил добровольно сдать взрывное устройство.

В целях безопасности правоохранители эвакуировали людей из здания и вызвали сапёров. После этого милиционер оформил все необходимые документы и назначил проверку.

Снаряд от миномёта 50 калибра был уничтожен.

Весной 2018 года в рамках СКМ «Арсенал» у брестчанина был найден склад боеприпасов.