На пожаре в Жлобине спасены пенсионерка и её сын

Новости Беларуси. 15 сентября около восьми вечера на пожаре в Жлобине работники МЧС спали двух человек. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели дым, который шёл из окна квартиры на третьем этаже. В квартире проживает пенсионерка вместе с сыном.

Фото: МЧС Беларуси

Подразделения МЧС в ходе разведки обнаружили жильцов квартиры и вынесли их наружу. Предварительно, оба были пьяны. Пострадавшие с диагнозом «отравление продуктами горения» были доставлены в медучреждение.

Фото: МЧС Беларуси

Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Пожар был потушен. Огнём уничтожены постельные принадлежности, повреждены мебель и имущество в комнате, закопчены стены.

Фото: МЧС Беларуси