На пожаре в Жлобине спасены пенсионерка и её сын
Новости Беларуси. 15 сентября около восьми вечера на пожаре в Жлобине работники МЧС спали двух человек.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели дым, который шёл из окна квартиры на третьем этаже. В квартире проживает пенсионерка вместе с сыном.
Подразделения МЧС в ходе разведки обнаружили жильцов квартиры и вынесли их наружу. Предварительно, оба были пьяны. Пострадавшие с диагнозом «отравление продуктами горения» были доставлены в медучреждение.
Эвакуация жильцов дома не потребовалась.
Пожар был потушен. Огнём уничтожены постельные принадлежности, повреждены мебель и имущество в комнате, закопчены стены.
Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
На прошлой неделе в Лельчицком районе горели один дом, два сарая и три машины.
Сараи и одна машина были уничтожены – подробнее здесь.