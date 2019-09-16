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На пожаре в Жлобине спасены пенсионерка и её сын

16 сентября 2019 07:08
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Новости Беларуси. 15 сентября около восьми вечера на пожаре в Жлобине работники МЧС спали двух человек.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели дым, который шёл из окна квартиры на третьем этаже. В квартире проживает пенсионерка вместе с сыном.

На пожаре в Жлобине спасены пенсионерка и её сын-1

Фото: МЧС Беларуси

Подразделения МЧС в ходе разведки обнаружили жильцов квартиры и вынесли их наружу. Предварительно, оба были пьяны. Пострадавшие с диагнозом «отравление продуктами горения» были доставлены в медучреждение.

На пожаре в Жлобине спасены пенсионерка и её сын-4

Фото: МЧС Беларуси

Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Пожар был потушен. Огнём уничтожены постельные принадлежности, повреждены мебель и имущество в комнате, закопчены стены.

На пожаре в Жлобине спасены пенсионерка и её сын-7

Фото: МЧС Беларуси

Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

На прошлой неделе в Лельчицком районе горели один дом, два сарая и три машины.

Сараи и одна машина были уничтожены – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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