Из горевшей в Калинковичах пятиэтажки были эвакуированы семь человек
Новости Беларуси. 12 декабря около одиннадцати утра в Калинковичах горела квартира в одном из многоэтажных домов.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели заметили дым, который шёл из двухкомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажки.
Звенья газодымозащитной службы с использованием масок эвакуировали семь человек из квартир на четвёртом и пятом этажах. 61-летняя хозяйка горевшей квартиры во время начала пожара была в гостях у соседки этажом ниже.
Повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Никто не пострадал.
Выясняется причина загорания, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Зимой 2018 года в Ганцевичах загорелся подвал в четырёхэтажке.
Потребовалась эвакуация 35 человек – подробнее здесь.