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Из горевшей в Калинковичах пятиэтажки были эвакуированы семь человек

13 декабря 2018 08:33
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Новости Беларуси. 12 декабря около одиннадцати утра в Калинковичах горела квартира в одном из многоэтажных домов.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели заметили дым, который шёл из двухкомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажки.  

Из горевшей в Калинковичах пятиэтажки были эвакуированы семь человек-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Звенья газодымозащитной службы с использованием масок эвакуировали семь человек из квартир на четвёртом и пятом этажах. 61-летняя хозяйка горевшей квартиры во время начала пожара была в гостях у соседки этажом ниже.  

Из горевшей в Калинковичах пятиэтажки были эвакуированы семь человек-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Никто не пострадал.  

Выясняется причина загорания, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.  

Из горевшей в Калинковичах пятиэтажки были эвакуированы семь человек-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Зимой 2018 года в Ганцевичах загорелся подвал в четырёхэтажке.  

Потребовалась эвакуация 35 человек – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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