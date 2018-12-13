Из горевшей в Калинковичах пятиэтажки были эвакуированы семь человек

Новости Беларуси. 12 декабря около одиннадцати утра в Калинковичах горела квартира в одном из многоэтажных домов. По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели заметили дым, который шёл из двухкомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажки.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Звенья газодымозащитной службы с использованием масок эвакуировали семь человек из квартир на четвёртом и пятом этажах. 61-летняя хозяйка горевшей квартиры во время начала пожара была в гостях у соседки этажом ниже.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Никто не пострадал. Выясняется причина загорания, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Фото: Гомельское ОУМЧС