Три человека пострадали из-за столкновения BMW и маршрутки в Минске

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло вечером 12 декабря. Водитель BMW ехал по улице Горецкого и при повороте на улицу Мазурова столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Новости Беларуси. В Минске столкнулись BMW и маршрутка.

В результате аварии механические повреждения получил также Peugeot. Автомобиль наехал на отломанные части кузова транспортных средств.

В результате аварии пострадали три человека. В медучреждение были доставлены водитель BMW и два пассажира маршрутки.

Проводится проверка по факту ДТП.