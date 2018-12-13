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Три человека пострадали из-за столкновения BMW и маршрутки в Минске

13 декабря 2018 07:51
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись BMW и маршрутка.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло вечером 12 декабря. Водитель BMW ехал по улице Горецкого и при повороте на улицу Мазурова столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Три человека пострадали из-за столкновения BMW и маршрутки в Минске-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии механические повреждения получил также Peugeot. Автомобиль наехал на отломанные части кузова транспортных средств.

Три человека пострадали из-за столкновения BMW и маршрутки в Минске-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии пострадали три человека. В медучреждение были доставлены водитель BMW и два пассажира маршрутки.

Проводится проверка по факту ДТП.

В конце ноября в Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу (читать далее). 

# Авария в Минске # происшествия

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