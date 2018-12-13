Три человека пострадали из-за столкновения BMW и маршрутки в Минске

Новости Беларуси. В Минске столкнулись BMW и маршрутка.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло вечером 12 декабря. Водитель BMW ехал по улице Горецкого и при повороте на улицу Мазурова столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.
Новости Беларуси. В Минске столкнулись BMW и маршрутка.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло вечером 12 декабря. Водитель BMW ехал по улице Горецкого и при повороте на улицу Мазурова столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате аварии механические повреждения получил также Peugeot. Автомобиль наехал на отломанные части кузова транспортных средств.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате аварии пострадали три человека. В медучреждение были доставлены водитель BMW и два пассажира маршрутки.
Проводится проверка по факту ДТП.
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