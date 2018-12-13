Сбитую в Минске косулю увёз водитель другого автомобиля

Новости Беларуси. В Минске 12 декабря примерно в два часа дня сотрудникам ДПС сообщили о лежащем на дороге по улице Кижеватова животном.

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, к моменту прибытия правоохранителей к указанному месту на проезжей части ничего не было.

Водитель-очевидец рассказал, что на парнокопытное (предположительно косулю) наехал неустановленный жёлтый автобус. Через некоторое время на место ДТП подъехала машина «ГАЗ», водитель которой положил животное в кузов своего авто, а затем уехал.

Водитель ГАЗа установлен и задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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