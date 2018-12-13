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Сбитую в Минске косулю увёз водитель другого автомобиля

13 декабря 2018 06:49
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Новости Беларуси. В Минске 12 декабря примерно в два часа дня сотрудникам ДПС сообщили о лежащем на дороге по улице Кижеватова животном.  

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, к моменту прибытия правоохранителей к указанному месту на проезжей части ничего не было.  

Водитель-очевидец рассказал, что на парнокопытное (предположительно косулю) наехал неустановленный жёлтый автобус. Через некоторое время на место ДТП подъехала машина «ГАЗ», водитель которой положил животное в кузов своего авто, а затем уехал.  

Водитель ГАЗа установлен и задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.  

Зимой 2018 года в Ивацевичском районе женщина на Audi сбила двух лосей.  

Водитель была доставлена в реанимацию – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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