35 человек были эвакуированы из-за пожара в Ганцевичах

Новости Беларуси. За дежурные сутки с утра 7 декабря по утро 8 декабря в Брестской области был зарегистрирован один пожар. Происшествие случилось в Ганцевичах примерно в половине одиннадцатого вечера.

Как сообщает Брестское ОУМЧС, возгорание произошло в подвале кирпичной четырёхэтажки. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из квартир 35 человек, в числе которых 4 ребёнка.

Огнём повреждены 25 метров электрического кабеля и имущество на площади 10 кв. метров. В подвале закопчены стены и потолок.

Причина загорания устанавливается.

Осенью 2018 года произошёл пожар в одной из витебских пятиэтажек.