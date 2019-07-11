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Из горевшего дома в Верхнедвинске спасены три пенсионерки

11 июля 2019 06:35
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Новости Беларуси. 10 июля около половины одиннадцатого утра в Верхнедвинске загорелся дом.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили сильное задымление. Внутри дома находились 71-летняя хозяйка и пришедшие к ней в гости 76-летняя и 66-летняя односельчанки.

Из горевшего дома в Верхнедвинске спасены три пенсионерки-1

Фото: Витебское ОУМЧС

Пенсионерки были выведены в безопасное место, спасённых осмотрели медики. Женщины от госпитализации отказались.

Пожаром повреждён пол, дом пригоден для дальнейшего проживания.

Из горевшего дома в Верхнедвинске спасены три пенсионерки-4

Фото: Витебское ОУМЧС

Выясняется причина пожара. Рассматривается версия нарушения эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Летом 2019 года в Кировске загорелся дом с женщиной и двумя её 6-летними внуками внутри.

Все трое были спасены подразделениями МЧС – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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