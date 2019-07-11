Из горевшего дома в Верхнедвинске спасены три пенсионерки
Новости Беларуси. 10 июля около половины одиннадцатого утра в Верхнедвинске загорелся дом.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили сильное задымление. Внутри дома находились 71-летняя хозяйка и пришедшие к ней в гости 76-летняя и 66-летняя односельчанки.
Пенсионерки были выведены в безопасное место, спасённых осмотрели медики. Женщины от госпитализации отказались.
Пожаром повреждён пол, дом пригоден для дальнейшего проживания.
Выясняется причина пожара. Рассматривается версия нарушения эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Летом 2019 года в Кировске загорелся дом с женщиной и двумя её 6-летними внуками внутри.
Все трое были спасены подразделениями МЧС – подробнее здесь.