Из горевшего дома в Верхнедвинске спасены три пенсионерки

Новости Беларуси. 10 июля около половины одиннадцатого утра в Верхнедвинске загорелся дом. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили сильное задымление. Внутри дома находились 71-летняя хозяйка и пришедшие к ней в гости 76-летняя и 66-летняя односельчанки.

Фото: Витебское ОУМЧС

Пенсионерки были выведены в безопасное место, спасённых осмотрели медики. Женщины от госпитализации отказались. Пожаром повреждён пол, дом пригоден для дальнейшего проживания.

Фото: Витебское ОУМЧС