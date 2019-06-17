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На пожаре в Кировске спасены бабушка и её внуки

17 июня 2019 06:58
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Новости Беларуси. 14 июня в одиннадцать вечера в Кировске произошёл пожар в одноэтажном доме.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей горела кровля здания. Жильцы квартиры № 2 самостоятельно вышли из дома.  

На пожаре в Кировске спасены бабушка и её внуки-1

Фото: МЧС Беларуси  

Дверь в квартиру № 1 была закрыта. Внутри находились женщина и двое её 6-летних внуков. Все три человека были спасены подразделениями МЧС. Медики осмотрели спасённых, они не пострадали.  

На пожаре в Кировске спасены бабушка и её внуки-4

Фото: МЧС Беларуси  

Пожар был потушен. Огнём повреждена кровля дома. Выясняется причина загорания.  

На пожаре в Кировске спасены бабушка и её внуки-7

Фото: МЧС Беларуси  

Летом 2019 года в Бресте загорелась квартира.  

Были спасены три человека – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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