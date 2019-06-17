На пожаре в Кировске спасены бабушка и её внуки

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей горела кровля здания. Жильцы квартиры № 2 самостоятельно вышли из дома.

Новости Беларуси. 14 июня в одиннадцать вечера в Кировске произошёл пожар в одноэтажном доме.

Дверь в квартиру № 1 была закрыта. Внутри находились женщина и двое её 6-летних внуков. Все три человека были спасены подразделениями МЧС. Медики осмотрели спасённых, они не пострадали.