На пожаре в Кировске спасены бабушка и её внуки

Новости Беларуси. 14 июня в одиннадцать вечера в Кировске произошёл пожар в одноэтажном доме.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей горела кровля здания. Жильцы квартиры № 2 самостоятельно вышли из дома.
Новости Беларуси. 14 июня в одиннадцать вечера в Кировске произошёл пожар в одноэтажном доме.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей горела кровля здания. Жильцы квартиры № 2 самостоятельно вышли из дома.
Фото: МЧС Беларуси
Дверь в квартиру № 1 была закрыта. Внутри находились женщина и двое её 6-летних внуков. Все три человека были спасены подразделениями МЧС. Медики осмотрели спасённых, они не пострадали.
Фото: МЧС Беларуси
Пожар был потушен. Огнём повреждена кровля дома. Выясняется причина загорания.
Фото: МЧС Беларуси
Летом 2019 года в Бресте загорелась квартира.
Были спасены три человека – здесь подробности.