Снимал запретное видео и размещал в интернете. СК о деле 40-летнего педофила и его сообщниц

Новости Беларуси. Следственным комитетом Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и его сообщниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации малолетних.

В июне 2018 года правоохранители получили от российских коллег информацию о том, что с территории нашей страны распространяются порнографические материалы с участием детей. Как выяснилось позже, это делал минчан. Летом 2015-го мужчина познакомился с двумя жительницами Новополоцка и их дочерьми, не достигшими и пятилетнего возраста. Через год обвиняемый предложил женщинам использовать их детей в съемках запретного видео. Гонорар выплачивался деньгами и продуктами. Готовые ролики размещались в интернете. Кроме того, обвиняемый предоставил жителю одного из ближневосточных государств, прибывшему в Беларусь, малолетних девочек для утех и создания видеозаписей.