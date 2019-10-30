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Из детского сада в Минске были эвакуированы почти 120 детей

30 октября 2019 08:58
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Новости Беларуси. 30 октября в полдесятого утра на проспекте Рокоссовского произошёл пожар в ГУО «Ясли-сад №73 г.Минска».

По сведениям МЧС Беларуси, повар детсада обратился к спасателям и сообщил, что горела электроплита в помещении кухни. С использованием огнетушителя пламя было ликвидировано работником учреждения воспитания детей.

До прибытия подразделений МЧС из здания были эвакуированы 119 детей в возрасте от 2 до 6 лет и 36 взрослых. Никто не пострадал.

Спасатели установили, что загорание началось с блока управления плитой, он был повреждён. Причина воспламенения выясняется, рассматривается версия короткого замыкания.

Днём ранее в Климовичах огнём был уничтожен школьный автобус.

Пожар произошёл в гараже учреждения образования – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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