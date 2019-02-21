Иван Носкевич о двойном убийстве в Столбцах: главная задача выяснить, почему это произошло

Новости Беларуси. После встречи с Президентом Иван Носкевич пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии Его поведение не вызывало нареканий. Что известно о подростке, напавшем на учительницу и школьников в Столбцах В Беларуси отмечено снижение количества возбужденных уголовных дел. Раскрыто более 70% совершенных преступлений. Также улучшены показатели, отражающие качество следствия. В 2018 году правоохранителям поступило более 149 тысяч сообщений о преступлениях.





Во время встречи с Президентом речь шла и о некоторых резонансных уголовных делах. Среди них – убийство бизнесмена под Березино, а также происшествие в школе в Столбцах.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Для следователей в настоящий момент главная задача -- выяснить, не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло. В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются - исходя из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит. Поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия. С помощью имеющихся у нас научно-технических средств получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил. Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем.