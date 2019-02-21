В Глубоком водитель на Peugeot врезалась в столб и забор

Новости Беларуси. 20 февраля в полдевятого вечера в Глубоком водитель на иномарке врезалась в столб.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 34-летняя женщина за рулём Peugeot 206 двигалась по улице Чапаева в сторону улицы Ленина. В определённый момент автомобиль занесло, он оказался в кювете, наехал на световую опору, а затем на забор.

Водитель с травмами была госпитализирована в больницу.

На неделе под Оршей легковушка влетела в дорожное ограждение.