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В Глубоком водитель на Peugeot врезалась в столб и забор

21 февраля 2019 14:08
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Новости Беларуси. 20 февраля в полдевятого вечера в Глубоком водитель на иномарке врезалась в столб.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 34-летняя женщина за рулём Peugeot 206 двигалась по улице Чапаева в сторону улицы Ленина. В определённый момент автомобиль занесло, он оказался в кювете, наехал на световую опору, а затем на забор.  

Водитель с травмами была госпитализирована в больницу.  

На неделе под Оршей легковушка влетела в дорожное ограждение.  

В машине оказался зажат 50-летний водитель – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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