Иван Носкевич доложил Президенту о расследовании дела о взрыве на Скидельском сахарном комбинате

Новости Беларуси. 22 мая Александр Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета Беларуси. Иван Носкевич доложил главе государства о расследовании резонансных уголовных дел. Среди которых взрыв на Скидельском сахарном заводе. По факту инцидента назначен ряд сложных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Руководству предприятия было доведено, каким должен быть уровень безопасности на предприятии. Тем не менее они методично и постоянно, не исполняя надлежащим образом свои профессиональные должностные обязанности, довели предприятие до такого состояния, что эта пылевоздушная смесь явилась уже сопутствующим элементом ежедневного производственного процесса. Как результат – взрыв и, к сожалению, гибель четыре человек. Руководитель будет поставлен в конкретные рамки: ты один раз и навсегда наводишь порядок на предприятии в соответствии с предписаниями контролеров. Дальнейшая ответственность лежит только на тебе.

Оптимизация проверок и следственного аппарата – еще одна тема рабочей встречи у Президента. За первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го количество обращений в Следственный комитет сократилось примерно на 10%. Настолько и оптимизируют личный состав Следственного комитета.

Сокращение пройдет до 1 сентября, затем займутся структурными преобразованиями ведомства. Кстати, Следственный комитет находится в авангарде оптимизации силовых органов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.