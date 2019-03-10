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Две погони за сутки. В Смолевичах задержаны пытавшиеся скрыться водители

10 марта 2019 12:08
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Новости Беларуси. В Смолевичах за сутки произошло две погони. Оба нарушителя были задержаны.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, первый инцидент имел место 8 марта в 13:40. 25-летний местный житель на мотоцикле Suzuki отказался останавливаться по требованию инспекторов ГАИ и попытался скрыться.  

10 минут парень пытался оторваться, нарушая при этом правила ПДД, однако затем его задержали. В отношении молодого человека составлено 5 административных протоколов. Упоминается, что у гражданина не было водительских прав нужной категории.  

Второй случай произошёл 9 марта в 8:10 утра. Когда сотрудники ГАИ потребовали 57-летнего водителя остановить Opel, мужчина предпринял попытку скрыться. Через 15 минут гражданин был задержан. Оказалось, что он пьян (1,5 промилле). В отношении нарушителя было составлено 4 протокола.  

Оба ТС доставлены на штрафстоянку. На них наложен арест до уплаты штрафа.  

Недавно в Гродно очевидцы помогли задержать двух сильно пьяных водителей.  

Уровень алкоголя в крови одного из них превышал норму почти в 8 раз – подробнее здесь.  

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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