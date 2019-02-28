«Алкашам места за рулём нет». Президент об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает целесообразным ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, особенно если по вине пьяных водителей происходит ДТП с пострадавшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А МВД предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы со злостными нарушителями. Впрочем, все предложения по работе силового блока рассмотрят в ближайшее время на итоговом совещании.

28 февраля Президент принял с докладом министра внутренних дел. Результаты оперативно-служебной деятельности по итогам 2018 года заслуживают положительной оценки. Уровень безопасности в стране сохранен. Уголовному розыску удалось даже увеличить количество дел, в которых установлены подозреваемые. Но не менее важна и профилактическая работа. Об этом говорит тот факт, что преступность в стране снижается. Уже неоднократно отмечалось: меньше становится тяжких преступлений: убийств, изнасилований, грабежей и разбоев. Сократилось также число краж и угонов. Кроме того, реже преступления совершают несовершеннолетние, а также нетрезвые и ранее судимые граждане. За 2018 год сотрудники МВД пресекли порядка 30 каналов наркотрафика. Александр Лукашенко считает целесообразным ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, особенно если по вине пьяных водителей происходит ДТП с пострадавшими.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что больше всего настораживает по линии милиции в нашем обществе? Это очень важно. Что касается кадрового обеспечения МВД – еще вопрос. Какие у вас здесь настороженности? Может быть, необходимо принимать какие-то решения? По докладу письменному я вижу, что 10 % – некомплект по каким-то подразделениям. Может быть, и особо не напрягаться в этом отношении, а где-то взять и подсократиться. Но ужесточить по тем или иным видам преступлений и правонарушений, ужесточить ответственность. Как вы пытаетесь предложить – ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно. Это ужесточение, может быть, и не потребует такой численности наших сотрудников. Я к примеру говорю. Хотя, наверное, мы и так уже прилично подчистились, трудно будет сократить, но возможно. Ничего невозможного нет. Эти вопросы, может быть, не столько для сегодняшнего анализа и обсуждения, сколько они будут стоять на итоговом совещании. И на этом совещании милиция будет в центре внимания.