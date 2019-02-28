«Алкашам места за рулём нет». Президент об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде
Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает целесообразным ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, особенно если по вине пьяных водителей происходит ДТП с пострадавшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А МВД предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы со злостными нарушителями.
Впрочем, все предложения по работе силового блока рассмотрят в ближайшее время на итоговом совещании.
28 февраля Президент принял с докладом министра внутренних дел. Результаты оперативно-служебной деятельности по итогам 2018 года заслуживают положительной оценки. Уровень безопасности в стране сохранен. Уголовному розыску удалось даже увеличить количество дел, в которых установлены подозреваемые. Но не менее важна и профилактическая работа. Об этом говорит тот факт, что преступность в стране снижается. Уже неоднократно отмечалось: меньше становится тяжких преступлений: убийств, изнасилований, грабежей и разбоев. Сократилось также число краж и угонов. Кроме того, реже преступления совершают несовершеннолетние, а также нетрезвые и ранее судимые граждане. За 2018 год сотрудники МВД пресекли порядка 30 каналов наркотрафика.
Александр Лукашенко считает целесообразным ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, особенно если по вине пьяных водителей происходит ДТП с пострадавшими.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что больше всего настораживает по линии милиции в нашем обществе? Это очень важно.
Что касается кадрового обеспечения МВД – еще вопрос. Какие у вас здесь настороженности? Может быть, необходимо принимать какие-то решения? По докладу письменному я вижу, что 10 % – некомплект по каким-то подразделениям. Может быть, и особо не напрягаться в этом отношении, а где-то взять и подсократиться. Но ужесточить по тем или иным видам преступлений и правонарушений, ужесточить ответственность.
Как вы пытаетесь предложить – ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно. Это ужесточение, может быть, и не потребует такой численности наших сотрудников. Я к примеру говорю. Хотя, наверное, мы и так уже прилично подчистились, трудно будет сократить, но возможно. Ничего невозможного нет. Эти вопросы, может быть, не столько для сегодняшнего анализа и обсуждения, сколько они будут стоять на итоговом совещании. И на этом совещании милиция будет в центре внимания.
Доложил министр и о выполнении отдельных поручений главы государства. Речь шла в том числе об обеспечении экономической безопасности и противодействии коррупции. В 2018 году выявили более 6 тысяч уголовно наказуемых деяний. Из тенденций отметим сокращение фактов фальшивомонетничества, хищений с использованием служебных полномочий и фактов взяток.
МВД предлагает ввести в Беларуси балльную систему борьбы с дорожными нарушителями
Отдельный блок вопросов был посвящен спорту. Ведь МВД – это еще и физкультурно-спортивное общество «Динамо». Его представители защищают честь ведомства и всей страны на международных площадках. Победные традиции продолжают в разных видах спорта еще с советских времен. Правда, хоккеисты минского «Динамо» в этом сезоне болельщиков не порадовали, и сейчас перед клубом стоит задача основательно подготовиться к следующему чемпионату.