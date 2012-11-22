Ящик стрелкового оружия времен Второй мировой войны нашли на улице Захарова в Минске

Новости Беларуси. Посылка из прошлого. Стрелковое оружие времен Второй мировой войны нашли на улице Захарова. Рабочие прокладывали канализацию и наткнулись на деревянный ящик. Когда его открыли, увидели винтовки. Как оказалось, там было 25 боевых единиц различного образца.

Оружие уже не представляла никакой опасности, так как полностью было изъедено ржавчиной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД Минска:

Среди обнарнуженного было три пистолета-пулемета Шпагина, шесть винтовок Мосина, 15 винтовок Маузера и один карабин Лебеля. В связи с тем, что данное оружие было очень сильно коррозировано, на данный момент оно не представляет никакой угрозы для общества, было непригодно для использования. На данный момент по данному факту проводится проверка сотрудниками милиции.