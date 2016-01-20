Искусство горит: пожар в художественной мастерской уничтожил пять картин Владимира Новака

Новости Беларуси. Искусство горит. Утренний пожар в художественной мастерской на Куйбышева уничтожил пять картин популярного живописца Владимира Новака.

Художник известен белорусам по портретам Дарьи Домрачевой, Александра Медведя и Натальи Зверевой.

Пламя охватило арт-студию примерно в 6 утра. Спустя 15 минут после звонка спасатели потушили пожар. Сотня полотен, к счастью, осталась невредимой. Причина пожара сейчас выясняется. Не исключено, что всему виной могла быть неисправная электропроводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Новак, художник:

Проводка пришла в негодность. Вследствие этого сгорели несколько эскизов, пара картин. И у меня забота – надо убирать мастерскую. Но это не страшно. Все можно возобновить.

Елена Яковлева, очевидец:

Две машины пожарные было. Мы проснулись от сильного стука. Там, наверное, взламывали дверь. Не знаю, что тут случилось. Мой муж ходил туда наверх. Человек 13 пожарных тушили там огонь.