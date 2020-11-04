В Минске задержан 29-летний парень. Он расклеивал листовки на остановке

Новости Беларуси. В Минске задержали молодого человека в момент, когда он расклеивал политические листовки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Им оказался 29-летний IT-специалист. По его словам, таким образом он решил выразить свою гражданскую позицию. При осмотре личных вещей были обнаружены и изъяты другие предметы протестной символики.
В отношении минчанина составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.
– За что были задержаны сотрудниками милиции?
– За то, что расклеивал листовки на остановке «Алтайская».
– С какой целью вы это делали?
– С целью информатизации.
– Ранее к административной ответственности за нарушение правил проведения массовых мероприятий привлекались?
– Нет.