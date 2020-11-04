В Минске задержан 29-летний парень. Он расклеивал листовки на остановке

Новости Беларуси. В Минске задержали молодого человека в момент, когда он расклеивал политические листовки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Им оказался 29-летний IT-специалист. По его словам, таким образом он решил выразить свою гражданскую позицию. При осмотре личных вещей были обнаружены и изъяты другие предметы протестной символики.