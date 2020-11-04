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В Минске задержан 29-летний парень. Он расклеивал листовки на остановке

04 ноября 2020 13:32
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Новости Беларуси. В Минске задержали молодого человека в момент, когда он расклеивал политические листовки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Им оказался 29-летний IT-специалист. По его словам, таким образом он решил выразить свою гражданскую позицию. При осмотре личных вещей были обнаружены и изъяты другие предметы протестной символики.

В Минске задержан 29-летний парень. Он расклеивал листовки на остановке -1

В отношении минчанина составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.

В Минске задержан 29-летний парень. Он расклеивал листовки на остановке -4

– За что были задержаны сотрудниками милиции?
– За то, что расклеивал листовки на остановке «Алтайская».
– С какой целью вы это делали?  
– С целью информатизации.
– Ранее к административной ответственности за нарушение правил проведения массовых мероприятий привлекались?
– Нет.

# Акции протеста # происшествия

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