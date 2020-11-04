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Сказал, что нашёл в лесу. Тысячу литров самогона конфисковали у жителя Молодечненского района

04 ноября 2020 14:14
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Новости Беларуси. Тысячу литров самогона конфисковали у жителя Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сказал, что нашёл в лесу. Тысячу литров самогона конфисковали у жителя Молодечненского района-1

Водителя микроавтобуса остановили сотрудники ГАИ за грубое нарушение правил дорожного движения. При осмотре автомобиля выяснилось, что 32-летний житель деревни Вязовец перевозил 39 канистр с алкоголем без сопроводительных документов.

Сказал, что нашёл в лесу. Тысячу литров самогона конфисковали у жителя Молодечненского района-4

Доброе утро! ГАИ Молодечно. Будьте добры, удостоверение, документы на автомобиль. Откройте, пожалуйста, багажник.

Сказал, что нашёл в лесу. Тысячу литров самогона конфисковали у жителя Молодечненского района-7

Водитель сообщил, что якобы нашел эти емкости в лесу и намеревался отвезти их в милицию.

Позже в райотделе выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за самогоноварение. За нарушение ПДД составлен протокол. По факту нелегальной перевозки алкоголя проводится проверка.

# Самогон # происшествия # Фотофакт

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