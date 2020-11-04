Сказал, что нашёл в лесу. Тысячу литров самогона конфисковали у жителя Молодечненского района

Новости Беларуси. Тысячу литров самогона конфисковали у жителя Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водителя микроавтобуса остановили сотрудники ГАИ за грубое нарушение правил дорожного движения. При осмотре автомобиля выяснилось, что 32-летний житель деревни Вязовец перевозил 39 канистр с алкоголем без сопроводительных документов.

Доброе утро! ГАИ Молодечно. Будьте добры, удостоверение, документы на автомобиль. Откройте, пожалуйста, багажник.

Водитель сообщил, что якобы нашел эти емкости в лесу и намеревался отвезти их в милицию.

Позже в райотделе выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за самогоноварение. За нарушение ПДД составлен протокол. По факту нелегальной перевозки алкоголя проводится проверка.