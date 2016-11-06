Иномарка протаранила «Скорую помощь» с пациентом в центре Минска: спецавтомобиль опрокинулся на соседнюю машину

Новости Беларуси. Крупное ДТП в Минске. На перекрестке улицы Максима Богдановича и Коммунистической в машину скорой помощи въехала иномарка. От удара спецавтомобиль опрокинулся на соседнюю машину и оказался на крыше.

По словам очевидцев, скорая двигалась на красный сигнал с включенными маячками и звуковой сигнализацией. В салоне машины был тяжелый пациент.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пациент, врачи и пассажиры одной из иномарок – их доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Кухто, водитель машины скорой помощи:

Посмотрел вправо-влево. Все было чисто. Начали передвигаться через перекресток, скорость была небольшая. Справа последовал удар, нас перевернуло вот на эту машину. Нужно пропускать машину «Скорой». Нужно слушать сирену. Мы везем спасть людей. Вы в такой же ситуации можете оказаться.