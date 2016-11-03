В Лиде на пешеходном переходе была сбита пенсионерка: пострадавшая в тяжёлом состоянии

Новости Беларуси. Резкий всплеск аварийности на белорусских дорогах. Утром 3 ноября в Лиде на пешеходном переходе была сбита пенсионерка. Момент удара зафиксировала камера видеонаблюдения.

73-летняя женщина успела преодолеть три полосы проезжей части, до тротуара ей не хватило буквально пару метров.

После столкновения женщину отбросило на несколько метров. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Причиной дорожно-транспортного происшествия в Лиде скорее всего было неправильное распределение, неправильная концентрация внимания водителя. Поскольку пешеходный переход обозначен и дорожными знаками и хорошо освещён металлогалогенными лампами, не видеть её он просто не мог.