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В Лиде на пешеходном переходе была сбита пенсионерка: пострадавшая в тяжёлом состоянии

03 ноября 2016 11:03
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Новости Беларуси. Резкий всплеск аварийности на белорусских дорогах. Утром 3 ноября в Лиде на пешеходном переходе была сбита пенсионерка. Момент удара зафиксировала камера видеонаблюдения.

73-летняя женщина успела преодолеть три полосы проезжей части, до тротуара ей не хватило буквально пару метров.

После столкновения женщину отбросило на несколько метров. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Причиной дорожно-транспортного происшествия в Лиде скорее всего было неправильное распределение, неправильная концентрация внимания водителя. Поскольку пешеходный переход обозначен и дорожными знаками и хорошо освещён металлогалогенными лампами, не видеть её он просто не мог.

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе # Олег Дук

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