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Аварии в Беларуси из-за плохих погодных условий: в Витебской области за сутки – 32 ДТП, под Минском опрокинулась маршрутка

06 ноября 2016 10:52
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Новости Беларуси. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси. Синоптики ввели оранжевый уровень опасности. Плохие погодные условия уже спровоцировали высокую аварийность на дорогах. Только в Витебской области за минувшие сутки произошло 32 ДТП. Погибли 2 человека.

А в Минском районе этим утром опрокинулось маршрутное такси. По предварительной версии, авария произошла из-за превышения скорости. Водитель не справился с управлением и допустил занос. В салоне находились 12 человек. По счастливой случайности только несколько пассажиров получили ушибы.

Во власти непогоды страна останется в ближайшие сутки. Синоптики предупреждают о сильных осадках. На дорогах гололедица. ГАИ и МЧС рекомендуют быть предельно внимательными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария

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