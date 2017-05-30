Хрусталь на 12 тысяч рублей: партия контрабандной чешской посуды задержана в пункте пропуска «Козловичи»

Новости Беларуси. Хрустальная контрабанда. Крупная партия чешской посуды задержана в пункте пропуска «Козловичи». В фуру было помещено больше груза, чем указано в документах. Стоимость изъятого товара, по предварительной оценке, составила 12 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем за день здесь, в пункте таможенного оформления «Козловичи», проходит несколько сотен фур и тысячи тонн грузов. Как в польском, так и в белорусском направлении. Часть из них проверяют углубленно с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На его мониторах была обнаружена и эта контрабанда.

Грузовик ехал из Чехии в нашем направлении. Таможенники обратили внимание на партию дорогой посуды. Когда глянули, в кузове действительно было в разы больше хрусталя, чем значилось в документах.