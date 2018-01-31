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Хотел откат, а получил срок. Бывшего гендиректора завода «Агат» обвиняют в коррупции

31 января 2018 11:29
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Новости Беларуси. В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего гендиректора ОАО «Агат – электромеханический завод», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотел откат, а получил срок. Бывшего гендиректора завода «Агат» обвиняют в коррупции-1

В качестве обвиняемого по делу проходил так же его сын. Главный  фигурант, превышая служебные полномочия, в августе 2013 года организовал заключение контракта на закупку оборудования стоимостью более 3,5 миллионов долларов. За благоприятный исход пролоббированного контракта бывший гендиректор получил 60 тысяч долларов, предварительно договорившись об этом с представителем частной компании, зарегистрированной на Кипре.

Хотел откат, а получил срок. Бывшего гендиректора завода «Агат» обвиняют в коррупции-4

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В ходе следствия было установлено, что также в этом уголовном деле имело место легализация доходов, полученных преступным путем. Поскольку за эти деньги была приобретена квартира в городе Киеве (Украина), эту квартиру, в том числе уже даже в процессе проведения следственных действий, пытались продать. Но в результате это вылилось в дополнительную статью в итоговом обвинении.

Преступная деятельность была пресечена правоохранителями в октябре 2016. При получении последней части взятки в размере 13 тысяч долларов был задержан сын бывшего руководителя.

# происшествия # Коррупция # Фотофакт # Юлия Гончарова

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