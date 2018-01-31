Подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода. В Логойском районе МАЗ сбил 8-классника

Новости Беларуси. В Логойском районе грузовик сбил учащегося.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла 30 января днем. За рулем МАЗ находился 59-летний водитель. Он совершил наезд на 15-летнего школьника. Восьмиклассник переходил дорогу за стоящим автобусом и не по пешеходному переходу, который находился в зоне видимости.

Мальчик был доставлен в больницу.

В начале недели автомобиль сбил подростка в Гомеле.