Непогода в Беларуси: 203 населенных пункта были обесточены за минувшие сутки

Новости Беларуси. Непогода и сильный ветер в Беларуси не прошли без последствий.
По информации МЧС, в некоторых уголках страны были зафиксированы порывы ветра до 21 метра в секунду. Такая скорость ветра была отмечена в Любанском районе.
Из-за порывов такой силы была повреждена кровля котельной ГУО «Паличинский УПК ДС-СШ». Никто не пострадал.
В «Белэнерго» отметили, что за минувшие сутки нарушалось электроснабжение в 203 населенных пунктов. Неполадки оперативно устранили.
Ветреная погода все еще сохраняется – здесь подробнее.