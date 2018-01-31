Непогода в Беларуси: 203 населенных пункта были обесточены за минувшие сутки

Новости Беларуси. Непогода и сильный ветер в Беларуси не прошли без последствий.

По информации МЧС, в некоторых уголках страны были зафиксированы порывы ветра до 21 метра в секунду. Такая скорость ветра была отмечена в Любанском районе.

Из-за порывов такой силы была повреждена кровля котельной ГУО «Паличинский УПК ДС-СШ». Никто не пострадал.

В «Белэнерго» отметили, что за минувшие сутки нарушалось электроснабжение в 203 населенных пунктов. Неполадки оперативно устранили.