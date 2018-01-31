Прямой эфир

Непогода в Беларуси: 203 населенных пункта были обесточены за минувшие сутки

31 января 2018 09:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Непогода и сильный ветер в Беларуси не прошли без последствий.

По информации МЧС, в некоторых уголках страны были зафиксированы порывы ветра до 21 метра в секунду. Такая скорость ветра была отмечена в Любанском районе.

Из-за порывов такой силы была повреждена кровля котельной ГУО «Паличинский УПК ДС-СШ». Никто не пострадал.

В «Белэнерго» отметили, что за минувшие сутки нарушалось электроснабжение в 203 населенных пунктов. Неполадки оперативно устранили.

Ветреная погода все еще сохраняется – здесь подробнее.

# происшествия # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина упал со строительной вышки-туры. В Жабинке погиб 44-летний рабочий
31 января 2018 07:56

Мужчина упал со строительной вышки-туры. В Жабинке погиб 44-летний рабочий

В ней находились 15 человек, среди которых 7 несовершеннолетних. В Полоцком районе перевернулась маршрутка
31 января 2018 07:32

В ней находились 15 человек, среди которых 7 несовершеннолетних. В Полоцком районе перевернулась маршрутка

По факту убийства 2-летней девочки в Слуцке возбуждено уголовное дело
30 января 2018 16:36

По факту убийства 2-летней девочки в Слуцке возбуждено уголовное дело