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«150 диспетчерских служб работают круглосуточно». «Белэнерго» оперативно устранило последствия сильного ветра в Беларуси

31 января 2018 10:11
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Новости Беларуси. Более 200 населенных пунктов оставались без электричества. Нарушение электроснабжения вызвал сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«150 диспетчерских служб работают круглосуточно». «Белэнерго» оперативно устранило последствия сильного ветра в Беларуси-1

Его порывы достигали до 21 метра в секунду. Наиболее сильно пострадали Минская и Гродненская области, там было зафиксировано наибольшее количество отключений. Обрывы на линиях устранялись оперативно. К утру 31 января все восстановительные работы были завершены.

«150 диспетчерских служб работают круглосуточно». «Белэнерго» оперативно устранило последствия сильного ветра в Беларуси-4

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
Благодаря тому, что своевременно были подготовлены, реконструированы линии, просеки линий электропередач, отключения не носили массовый характер. Устранялись быстро, оперативно. Порядка 150 диспетчерских служб работают круглосуточно с оперативно-выездными бригадами. Это позволяет устранять данные повреждения в максимально короткие сроки.

Мониторинг оперативной обстановки продолжает и МЧС. В Любанском районе Минской области ветер повредил крышу котельной. Пострадавших нет. А в Минске порывом снесена конструкция остановочного пункта. По сообщениям синоптиков, стихия идет на спад.

«150 диспетчерских служб работают круглосуточно». «Белэнерго» оперативно устранило последствия сильного ветра в Беларуси-7

«150 диспетчерских служб работают круглосуточно». «Белэнерго» оперативно устранило последствия сильного ветра в Беларуси-9

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт # Александр Мальков

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