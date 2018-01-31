«150 диспетчерских служб работают круглосуточно». «Белэнерго» оперативно устранило последствия сильного ветра в Беларуси

Новости Беларуси. Более 200 населенных пунктов оставались без электричества. Нарушение электроснабжения вызвал сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его порывы достигали до 21 метра в секунду. Наиболее сильно пострадали Минская и Гродненская области, там было зафиксировано наибольшее количество отключений. Обрывы на линиях устранялись оперативно. К утру 31 января все восстановительные работы были завершены.

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:

Благодаря тому, что своевременно были подготовлены, реконструированы линии, просеки линий электропередач, отключения не носили массовый характер. Устранялись быстро, оперативно. Порядка 150 диспетчерских служб работают круглосуточно с оперативно-выездными бригадами. Это позволяет устранять данные повреждения в максимально короткие сроки.

Мониторинг оперативной обстановки продолжает и МЧС. В Любанском районе Минской области ветер повредил крышу котельной. Пострадавших нет. А в Минске порывом снесена конструкция остановочного пункта. По сообщениям синоптиков, стихия идет на спад.