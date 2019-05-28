14,5 лет колонии: в Мостовском районе вынесли приговор поставщику крупных партий психотропов

Новости Беларуси. В Мостовском районе вынесен приговор поставщику крупных партий психотропов. Суд назначил ему 14,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24-летний житель Мостов был задержан сотрудниками милиции в сентябре 2018 года, когда привез из России больше килограмма особо опасных психотропных веществ. Выяснилось, что парень причастен к транснациональной организованной группе, которая распространяла наркотики на территории Беларуси, России и Украины через интернет-магазины. Молодой человек вначале делал закладки в Гродно, а затем стал поставщиком оптовых партий. Не менее пяти раз он выезжал за товаром в Россию и за 8 месяцев преступным путем заработал почти 50 тысяч рублей.

Александра Демещик, бабушка обвиняемого: – Молодой, двое деток. Нет скидки, что ребенок маленький! Старшему 4, младшему 3 месяца только. – То есть вы не согласны с приговором? – Не согласна!

Сергей Демещик, отец обвиняемого: Это не оправдание. Но это жизнь человеческая калечится.

Анастасия Чивиль, помощник прокурора Мостовского района:

По настоящему уголовному делу был допрошен ряд свидетелей, которые указали на виновность обвиняемого. С учетом исследованных в настоящем уголовном деле доказательств, материалов уголовного дела, была установлена виновность обвиняемого в полном объеме.

Следствие длилось около месяца. С момента задержания наркоторговец находился под стражей. Теперь у него есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.