«Хавьер» сплотил белорусов в беде

Новости Беларуси. 15 марта в Беларуси произошел настоящий снежный апокалипсис. В результате шторма «Хавьер» в Минске была перекрыта работа аэропорта, движение на трассах было парализовано, многие белорусы ночевали на трассах в машинах. В условиях, когда многие государственные службы оказались не готовы оперативно помочь, на помощь друг другу приходили простые белорусы: как те, кто был рядом, так и те, кто сидел дома возле компьютеров.

Пользователь Людмила:

Может кому еще нужна помощь?? Могу помочь ночлегом, накормить, напоить горячим чаем! Большое Стиклево!

Пользователь ManiaObligacia:

ЕДА, ЧАЙ, ПЛЕДЫ, ТОПЛИВО...ЕСТЬ АВТО (с фаркопом)....ст.м. Каменная Горка ЗВОНИТЕ !!!

Пользователь calabria.Promotion:

Помощь на Селицкого (поворот на Шабаны) тепло, чай, еда

Пользователь zisha:

Серебрянка! Кому нужна физическая помощь в откапывании\выталкивании. звоните!

Пользователь san-svet:

Район Бобруйска, джип, кого вытащить и обогреть - звоните

Пользователь branquinha_tutby16:

Уручье-Военный городок: чай, кофе, еда, памперсы для детей! Звоните!

Как сообщает портал Naviny.by, к помощи волонтеров подключилась и церковь «Новая жизнь», прихожане которой приняли на себя роль городских автобусов и разводили минчан по домам. Как рассказал Сергей Луканин, подобные рейды устраивали не менее десятка прихожан церкви. Сам Луканин до 2 часов ночи развозил людей от станции метро «Каменная горка» в Сухарево по маршруту автобуса №140.

Сергей Луканин, юрист церкви «Новая жизнь»:

Это было необычное зрелище для Минска — сотни людей стояли на остановках. Ко мне в машину садились женщины, которые плакали от холода. Они просто не верили, что скоро будут дома.

По его словам, люди на остановках замерзали, но не все легко откликались на предложение бесплатно довезти их до дома: некоторые недоверчиво улыбались и отходили в сторону. И эта настороженность неудивительна, поскольку другие пассажиры Сергея Луканина рассказывали, что таксисты брали по 120 тысяч с каждого пассажира за поездку от «Каменной горки» до торгового центра «Максимус» (расстояние около 2 км).

Ночью Сергей Луканин хотел отправиться еще на гродненскую трассу, но у него возникли проблемы со сцеплением в машине.

По данным TUT.BY, за 3 километра дороги таксисты просили ни много ни мало 50 тысяч белорусских рублей. От «Каменной горки» до вокзала «бомбилы» спасали за 350 тысяч, а за ночную поездку по столице просили 400 и даже 500 тысяч.

Благо, среди обычных водителей были те, кто готов был довезти пассажиров безвозмездно или за символическую плату. Вот что сообщили пользователи портала TUT.BY:

alias1988:

Ехал в парк на троллейбусе (я водитель). Люди заходили и благодарили даже меня за то, что я их подобрал, а один человек вышел на Столетова и протер мне лобовое стекло.

Mi_Lenka:

По рассказам мужа... Огромное спасибо женщине из кафе автозаправки под Смиловичами. Осталась на рабочем месте после окончания рабочего времени. Кормила, поила всех, кто добирался пешком до заправки. Сказала, что будет работать, «пока с ног не свалится».

Помощь застрявшим в снежном плену оказывали и простые жители близлежащих деревень, возле которых выстраивались автомобильные заторы.

Пользователь Твиттера sp_oleg:

«Дедушка на ночь приютил путника-дальнобойщика. Наша деревня недалеко от олимпийки. Накормил его крольчатиной, медом. Горжусь дедом».

Катя Михеева (пользователь TUT.BY):

...Каменная Горка стоит - транспорта нет. При появлении автобуса - штурм хуже Зимнего дворца! Народ подъезжает на своих внедорожниках, высаживает пассажиров и в гордом одиночестве разъезжается. Толпа волнуется.

И тут - о чудо! - останавливается маленькая легковушка, открывается передняя пассажирская дверь, и милая девушка просто таки спасительным голосом кричит: «Садитесь! Я подвезу, куда надо!» Девушка по имени Наташа, брюнетка с каре (или чуть длиннее), в очках, живет где-то на ул. Лобанка, ехала на ТЦ «Максимус» - бескорыстная спасительница! Добрейшей души человек! Она пыталась даже развезти нас по домам. Я так пожалела. что у меня не было конфет (деньги она, естественно, не взяла).

Наташа: Выехали на машине в Гатово. Постоянно мониторили форумы, нашли объявление мужчины, который волновался за свою девушку. Ее машина застряла на трассе, а зарядка в телефоне села еще в 8 вечера. И вот мы на месте, едем – и видим эту машину! Подошли, там она одна сидит… Говорим: муж вам передавал, что очень любит вас! Она рыдала… Потом дали телефон ей, поговорила с ним. Вот так нашли друг друга.



Остапченя: Большое спасибо трактористу, который приехал на 330 км М1 и спас нас, ликвидировав затор, мы простояли всего 2 часа.



alla1522: Моя дочь только сейчас добралась из Малиновки домой в Чижовку на авто... По дороге подвезла двоих мужчин с детками. Я горжусь ею!!!



Ольга: Жуть!!! Страх до смерти. Сама еле доехала с Филимонова до Солтыса (2 часа на остановке). Думала, уже окажусь на том свете. Ни один водитель не останавливался. Наконец на пикапе сжалился один парень. Он оказался богом для человек десяти. Набились в его машину, как могли: и лежа, и сидя, и стоя.



nina_bak: Огромная благодарность молодому человеку, который подвез меня и еще двух пассажиров с Каменной Горки до 10-й поликлиники совершенно бесплатно! Побольше бы таких людей, и мир бы стал краше! К сожалению, я не спросила, как его зовут. Дай Бог тебе, добрый человек, крепкого здоровья, хорошую жену и добрую тещу!)))

sanuch_me: Спасибо Максиму (машина "Опель"), который довез жену с ребенком до дома. Трасса Гомель - Минск.

cetramon: Да есть и милиционеры нормальные! Стоял на Тракторном заводе на остановке. Подъезжает буханка ментовская, и оттуда выходит человек 5-6, а после 5-6 других женщин-мужчин пакуются и отбывают.



s_lion: Ребята Альфа радио 107.9 - спасибо!!! В прямом эфире всю ночь и по сей час транслируют последнюю информацию о состоянии дорог, координируют волонтеров, связывают их с пострадавшими, дают советы от МЧС и ГАИ, поддерживают! Благодаря им уже много людей спасены из снежного плена!!! Пишите и звоните им, делитесь информацией!



BURIA71: Последнюю маршрутку Минск - Драчково - Смолевичи (которая простояла в снегу около двух часов) притащил до Драчково колхозный трактор в 18.30.



anna-jalouse: Мне и еще многим, кто стоял на остановке "Ст. метро "Тракторный завод", очень повезло!!! Минут 30 я ждала автобуса (не знаю, сколько его ждали остальные до моего прихода), а его все не было... И тут к остановке подъехал небольшой автобусик, по-моему "МАЗ", оттуда вышли несколько человек, водитель крикнул: "Могу подвезти 1 остановку!" (при этом ничего не прося взамен). Кто ездил с этой остановки в сторону 6 больницы, знает, что расстояние этой "одной остановки" достаточно приличное. Предложил проехать не одну, а две остановки. Это еще больше обрадовало. (Кто-то сразу же спросил, как зовут водителя.) В итоге мы доехали до 108 школы, где с большим нежеланием выходили из автобуса, но с огромной радостью на душе, что есть такие добродушные водители!!! Так вот, этого водителя звали НАУМОВ ЛЕОНИД! Работает на "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ им. Козлова" (собственно говоря, он туда и ехал, но решил помочь нам, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!) Каждый, выходя из автобуса, благодарил и желал удачи, и в этих словах чувствовалась такая искренность!!... Леонид, спасибо Вам, пусть в Вашей жизни встречаются такие же небезразличные и добрые люди!!!!!!!



mareka: Огромное спасибо хочется сказать водителю такси (подобрал возле оперного театра и довез в Серебрянку), который пожалел и остановился, чтобы подвезти!!!!! к сожалению, не знаю имени (неудобно было спрашивать)!!! Благодаря вам я дома и мой ребенок с мамой!!!! Всего вам самого хорошего!!!



HelenCen: Огромное спасибо!!! водителю 192 автобуса, застрявшего на пересечении ул. Маяковского и Денисовской около 21 ч., и пассажирам-мужчинам, которые смогли сдвинуть автобус с места, и мы смогли попасть в Серебрянку. Ветер был очень сильный. СПАСИБО.



olgabozhok: Порадовали люди, которые подвозили замерзающих на остановках, останавливались, толкали машины, кто предлагал ночлег, горячий чай и помощь всем, кто застрял в пути и у кого на трассе в мороз закончился бензин. Именно такие моменты проверяют людей на человечность и дают надежду этому миру. Спасибо.



lanez: Хочу выразить благодарность водителю автобуса № 88, номер 75-80, который ехал в сторону Ангарской, где-то около 21.00 он был на ст. м. "Могилевская". Открывал двери и впускал просто идущих мимо людей и объявил, что будет останавливаться на каждой остановке, т.к. троллейбусы не ходили. Побольше бы таких замечательных людей, здоровья ему и его семье.



nativana: Огромное СПАСИБО молодому человеку по имени Ян (машину не запомнила, хоть имя спросила), подобравшему меня и парочку пассажиров около девяти вечера на м. "Кунцевщина" и совершенно безвозмездно подвезшему нас по пути в стор. Матусевича. Тормознул на остановке и сам предложил. УВАЖАЮ! Настоящий мужик!



benm: ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВОДИТЕЛЮ ДЖИПА ПАВЛУ (КОТОРЫЙ ЖИВЕТ В ДОМЕ АЛЬФА-РАДИО) ЗА ТО, ЧТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШНЫМ ВЧЕРА В 21.30 И ОТВЕЗ ДОМОЙ ОТ СТ. М. "ВОСТОК" К УНИВЕРСАМУ "СЕВЕРНЫЙ", СПАС ОТ УРАГАНА, МОРОЗА, СНЕГА И ВЕТРА. НИЗКИЙ ПОКЛОН ОТ МОИХ РОДНЫХ.

ЮЛИЯ



vampirscha: Огромное спасибо парню за рулем "Рено", который безвозмездно довез меня от остановки "АЗС" до улицы Корзюки! Если бы не Вы, я бы замерзла. Всего от работы домой добиралась 2 часа: от ЖД/вокзала в Чижовку... Дай Бог всем добраться домой побыстрее.



sash_demen: Выражаю огромную благодарность водителю авто, который, невзирая на снежную бурю, остановился возле станции метро "Первомайская". Подвез до остановки "Дом Быта" р-на Серебрянка и денег не просил!!! Спасибо Вам большое!!!!

Поскольку не все смогли добраться до дома, в Минске на местах были организованы пункты обогрева, ночлега и питания. Как рассказал TUT.BY директор школы № 186, пункт в учебном заведении был открыт в 23.00 15 марта. Основной приток людей пришелся на три часа ночи.

Сергей Денюшкин, директор средней школы № 186 Минска:

Было порядка 60 человек, в основном, это были пассажиры рейсовых автобусов Минск – Кричев, Минск - Червень и городского рейсового автобуса № 110 (Минск - Сосны). Среди постояльцев были и два ребенка.

Фото: Reuters, Tut.by