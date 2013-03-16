Можно ли выехать из Минска и уехать в Минск на 19.30 16 марта?

Новости Беларуси. Движение на автодорогах Минской области восстановлено. Об этом сообщает сайт МЧС в 19.30 16 марта.
Как сообщал сайт МЧС Республики Беларусь ранее, оперативная обстановка на 16.00 на территории Минской области 16 марта следующая:
М1 Брест-граница РФ Дзержинский район. Движение восстановлено.
М3 Минск-Витебск. Движение восстановлено.
М4 Минск-Могилев (18 километр). Движение восстановлено.
Р67 Борисов-Березино-Бобруйск. Движение восстановлено.
Р23 Минск-Микашевичи. Движение восстановлено.
Р53 (М1) Минск-Новосады. Движение восстановлено.
М5 Пуховичи-МКАД. Движение восстановлено.
М5 Марьина Горка-Осиповичи. Движение восстановлено.
М1 468-й км Крупский район, д. Нача. Затор 2 км в сторону г.Минска, работает дорожная техника.
Р43 Слуцк-Ивацевичи Слуцкий район, д.Лядно Затор 1,5 км в сторону г.Слуцка. Работает спецтехника МО, МЧС и экипаж ГАИ.
Р43 Слуцк-Ст.Дороги Затор 5 км в сторону г.Слуцка.
Привлечены 3 единицы техники МО, 1 единица техники МЧС (6 человек личного состава), экипаж ГАИ.
Р61 Копыль-Тимковичи Копыльский район, д. Мачка.
Затор 0,2 км, работает дорожная техника.
На видео - информация о ситуации возле Минска на 11.30 16 марта.