Можно ли выехать из Минска и уехать в Минск на 19.30 16 марта?

Новости Беларуси. Движение на автодорогах Минской области восстановлено. Об этом сообщает сайт МЧС в 19.30 16 марта.

Как сообщал сайт МЧС Республики Беларусь ранее, оперативная обстановка на 16.00 на территории Минской области 16 марта следующая:

М1 Брест-граница РФ Дзержинский район. Движение восстановлено.

М3 Минск-Витебск. Движение восстановлено.

М4 Минск-Могилев (18 километр). Движение восстановлено.

Р67 Борисов-Березино-Бобруйск. Движение восстановлено.

Р23 Минск-Микашевичи. Движение восстановлено.

Р53 (М1) Минск-Новосады. Движение восстановлено.

М5 Пуховичи-МКАД. Движение восстановлено.

М5 Марьина Горка-Осиповичи. Движение восстановлено.

М1 468-й км Крупский район, д. Нача. Затор 2 км в сторону г.Минска, работает дорожная техника.

Р43 Слуцк-Ивацевичи Слуцкий район, д.Лядно Затор 1,5 км в сторону г.Слуцка. Работает спецтехника МО, МЧС и экипаж ГАИ.

Р43 Слуцк-Ст.Дороги Затор 5 км в сторону г.Слуцка.

Привлечены 3 единицы техники МО, 1 единица техники МЧС (6 человек личного состава), экипаж ГАИ.

Р61 Копыль-Тимковичи Копыльский район, д. Мачка.

Затор 0,2 км, работает дорожная техника.

На видео - информация о ситуации возле Минска на 11.30 16 марта.