Белорусские солдаты всю ночь убирали снег в Беларуси

Новости Беларуси. Специально выделенная техника и личный состав воинских частей трудились всю ночь - расчищали основные транспортные артерии, соединяющие города и райцентры. Об этом пишет БелТА со ссылкой на военное информационное агентство «Ваяр».

Как сообщили представители оперативной группы по действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное время Министерства обороны, сейчас по запросу гражданских властей в помощь для ликвидации последствий снежного шторма выделено около 500 военнослужащих и около 100 спецмашин.

Более 20 воинских частей выделяли технику повышенной проходимости, на заснеженные шоссе вышла и тяжелая инженерная техника - путепрокладчики "БАТ".

Людям, застрявшим в десятках километров от городов и районных центров, как нельзя кстати пришлась помощь военных тягачей и грейдеров. Только в Слуцком районе на дорогах ночью трудилось 13 спецмашин. Воинские части Барановичского, Бобруйского, Борисовского гарнизонов участвовали в растаскивании автомобильных заторов и расчистке дорог. Военнослужащие 15-й зенитно-ракетной бригады помогали расчищать заторы в Фаниполе и Дзержинском районе.

Андрей Шубадеров, начальник Военного информационного агентства «Ваяр»:

Личный состав 2-ой инженерной бригады во главе с командиром бригады и личный состав 56-го отдельного полка связи работает на 45 км трассы Минск-Могилев и в районе Привольного. Используется гусеничная техника: БАТ-2, БАТ-М, ИМР и ПЗМ, а также колесная техника, которая эвакуирует застрявшие на трассе машины. Поступила заявка направить дополнительную технику на Слуцкую трассу.

В борьбе со снежной стихией лучше всего справляется техника аэродромного обеспечения. Мощные роторы и сейчас продолжают трудиться в районе Слуцкой трассы, захватывая при этом и прилежащий участок трассы Брест-Минск-граница России.



Техника вытаскивала из снежного плена машины на участке дорог от Минска до мемориального комплекса «Курган Славы» и Национального аэропорта Минск. Кроме этого, военнослужащими были организованы пункты горячего питания, а бензовозы развозили топливо автомобилям, израсходовавшим в заторе свои запасы.