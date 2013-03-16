Иван Охлобыстин: Доехали до Минска! Аллилуйа!

Новости Беларуси. Российский актер Иван Охлобыстин почти сутки добирался в Минск из Гомеля, застряв в пробке в 50 километрах от Минска из-за непогоды (у Марьиной Горки 9).

В пятницу Охлобыстин должен был дать в Минске концерт. Однако самолет приземлился на запасной аэродром в Гомеле, потому что национальный аэропорт «Минск» был закрыт и актер был вынужден до Минска добираться на машине. Он приехал только 6 часов назад. Все свои злоключения актер описывал в своем Твиттере.

Иван Охлобыстин:

- Самолет не долетел до Минска, посадили на запасном аэродроме под Гомелем. Штормовое предупреждение. На машине с великими трудами, за три часа, добрались до Бобруйска. Дороги почти нет. Через каждый километр застрявшие фуры. В Гомеле был дождь, в Бобруйске мокрый снег и дикий ветер. Есть вероятность, что к семи в Минск не доберемся. Восстали духи злобы поднебесной. (15 марта 18.00)

- Ёк. Впереди 40 километровая пробка. Метрах в двухсот от нас мужики разжигают костер. Через пол часа я должен был начать проповедь.

- Вы уж передайте, что стихия накрыла. Рвемся, как можем. Тут даже МЧСская техника вся встала.

- Едем по встречной. Точнее... ехали. До Минска 117 километров.

- Буду просить организаторов подумать о переносе на завтра, Перед людьми неудобно.

- Опа! Уперлись в новую пробку. Джельтмен из фуры орет, что 9-й час стоит.

- С другой стороны тоже пробка началась километров на десять минимум. О! МЧСники кажись чай раздают из чудной машины с шестью колесами.

- 90-километров до Минска

- Помаленьку заносит. Шквальный ветер, машины и дорогу стремительно заметает.

- Организаторы решили перенести на завтра. Треть аудитории тоже еще не добралась.

- У водителей начинают сдавать нервы. Начались первые потасовки.

- Всего предугадать нельзя. График верстается за два месяца.

- Уже темно. Большинство отключают фары, чтобы не слепить впереди стоящие авто.

- Храни Господи таких хороших людей! Ничего, еще км 50 осталось.

- Увы, опять стоим.

- Еще 50 километров. Опять встали наглухо.

- Молюсь. По четкам читаю Иисусову молитву.

- Пойдем пройдемся вдоль машин. Проверим все ли живы.

- Прошли с разные стороны, проверили все ли живы. Только в одной машине не отозвались. Люди экономят бензин, выключают двигатели, дремлют. Есть опасность что кто-то может и не проснуться. Решили каждый час обход делать.

- Последние слухи: что Минск чистят, до десяти утра движухи не будет.

МЧС не видно. По уму надо бы организовывать пункты обогрева, чтобы хоть бензин сберечь.

- В пробке замерзают дети в машине 3-х лет. Просят помощи на альфа радио 107,9fm Бензин на нуле. МЧС не может добраться

- Вернулись с очередного обхода. Все целы, но люди на пределе. Бензин тоже. К рассвету половина движков заглохнет.

Бобруйск-Минск. В районе Марьиной горки.

- Чего бы там не было - по-настоящему хорошо запомнится Беларусь. Людьми запомнится. Остальное не важно.

- Стоим 10 часов насмерть у Марьиной Горки. Пробка километров десять минимум. Все машины осмотреть. боюсь не удастся. У большинства машин выключены двигатели.

- Было бы разумно, по возможности, из профилактических соображений, прислать машину "Скорой помощи". Возможны случаи обморожения. В лучшем случае.

Все, схожу еще разок, гляну, потом боюсь уже будет тяжко.

- Доехали до Минска! Аллилуйа! (16 марта 12.00)