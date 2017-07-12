«Грянуло – как бомба разорвалась»: сожженные дома и затопленные улицы оставила после себя гроза 11 июля
Новости Беларуси. Последствия непогоды 12 июля ликвидировали в различных частях Беларуси. Опасения синоптиков подтвердились – грозовой фронт добавил забот МЧС, коммунальщикам и энергетикам. Сильнейшие ливни затопили улицы, ветер валил деревья, а молния стала причиной нескольких пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым удар стихии принял на себя юго-запад страны. В Брестской области порывами ветра срывало крыши, обесточенными оказались 99 населенных пунктов и больше 30 ферм. Молния стала причиной трех пожаров. Еще вчера на этом месте стоял большой сарай – 12 июля о нем напоминают только обугленные бревна.
Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше (подробности).
Мощный разряд молнии ударил в самую высокую сосну – от нее пламя перекинулось на сарай, что в нескольких метрах. Через считанные минуты, еще до приезда машин МЧС, постройка рухнула, а потом и сгорела дотла. Стихия держала в страхе всю округу.
Степан Ничипорук, житель деревни Медно (Брестский район):
Начался дождь, мелкий такой. А потом гроза. И дождь пошел – тут лужи были. А потом грянуло – как бомба разорвалась.
Татьяна Станчук, житель деревни Медно (Брестский район):
Потом я увидела через окно, что дым, пламя очень большое. Позвонила соседке, соседка вызвала службу.
В Слуцке и Солигорске молния и вовсе попала в жилые дома – благо, обошлось без пострадавших. Там же за считанные минуты ливень затопил улицы. Под воду погрузились десятки авто. Порывы ветра достигали 25 м/с. Движение транспорта было затруднено также из-за падения деревьев.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
Примерно в 20 случаях зафиксированы падения деревьев. Была необходима помощь спасателей для того, чтобы оперативно освободить проезды. Так, в Брестском районе упавшее дерево перегородило трассу М1. Кроме этого, в Гродненской области зафиксированы кратковременные подтопления осадками жилых домов. Там, где это необходимо, выбывали спасатели, оказывали помощь в откачке воды.
Непростые дни из-за капризов погоды также у коммунальщиков и энергетиков. По всей стране на несколько часов без света остались 333 населенных пунктов. Больше всего досталось опять же западным регионам. Впрочем, подача электроэнергии была восстановлена уже к полудню.
12 июля по большей части Беларуси погода солнечная и ясная. Однако синоптики предупреждают, что это может быть затишьем перед очередной бурей. Активный атмосферный фронт движется со стороны Западной Европы. Объявлен оранжевый уровень опасности.