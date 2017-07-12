«Грянуло – как бомба разорвалась»: сожженные дома и затопленные улицы оставила после себя гроза 11 июля

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше ( подробности ).

Первым удар стихии принял на себя юго-запад страны. В Брестской области порывами ветра срывало крыши, обесточенными оказались 99 населенных пунктов и больше 30 ферм. Молния стала причиной трех пожаров. Еще вчера на этом месте стоял большой сарай – 12 июля о нем напоминают только обугленные бревна.

Новости Беларуси. Последствия непогоды 12 июля ликвидировали в различных частях Беларуси. Опасения синоптиков подтвердились – грозовой фронт добавил забот МЧС, коммунальщикам и энергетикам. Сильнейшие ливни затопили улицы, ветер валил деревья, а молния стала причиной нескольких пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный разряд молнии ударил в самую высокую сосну – от нее пламя перекинулось на сарай, что в нескольких метрах. Через считанные минуты, еще до приезда машин МЧС, постройка рухнула, а потом и сгорела дотла. Стихия держала в страхе всю округу.

Степан Ничипорук, житель деревни Медно (Брестский район):

Начался дождь, мелкий такой. А потом гроза. И дождь пошел – тут лужи были. А потом грянуло – как бомба разорвалась.

Татьяна Станчук, житель деревни Медно (Брестский район):

Потом я увидела через окно, что дым, пламя очень большое. Позвонила соседке, соседка вызвала службу.

В Слуцке и Солигорске молния и вовсе попала в жилые дома – благо, обошлось без пострадавших. Там же за считанные минуты ливень затопил улицы. Под воду погрузились десятки авто. Порывы ветра достигали 25 м/с. Движение транспорта было затруднено также из-за падения деревьев.