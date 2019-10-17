Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине

Новости Беларуси. Сбил насмерть. Авария, в которой погиб 13-летний велосипедист, произошла вечером 17 октября в Жлобине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель грузовика, двигаясь по улице Карла Маркса, не заметил подростка. По предварительным данным, парень пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.