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Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине

17 октября 2019 20:20
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Новости Беларуси. Сбил насмерть. Авария, в которой погиб 13-летний велосипедист, произошла вечером 17 октября в Жлобине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине-1

Водитель грузовика, двигаясь по улице Карла Маркса, не заметил подростка. По предварительным данным, парень пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине-4

В результате от полученных травм он скончался на месте. По факту происшествия проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине-7

# Авария # происшествия # Фотофакт

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