Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине

Новости Беларуси. Сбил насмерть. Авария, в которой погиб 13-летний велосипедист, произошла вечером 17 октября в Жлобине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сбил насмерть. Авария, в которой погиб 13-летний велосипедист, произошла вечером 17 октября в Жлобине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель грузовика, двигаясь по улице Карла Маркса, не заметил подростка. По предварительным данным, парень пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате от полученных травм он скончался на месте. По факту происшествия проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.