Групповое изнасилование в Новосибирске: 4 парней надругались над 16-летней девушкой, которая была без сознания от алкоголя и наркотиков

Новости России. В ночь на 25 сентября в Новосибирске компания парней изнасиловала находящуюся в бессознательном состоянии 16-летнюю девушку. Произошла трагедия на квартире одного из ребят, куда компания собралась на «тусовку».

Все без исключения распивали спиртные напитки, употребляли наркотики.

Яна (имя изменено по этическим соображениям - прим.) пришла вместе со своим парнем Андреем. Как выяснилось позже, с его подачи друзья над девушкой и надругались:

насиловали, совали различные предметы (зажигалки, бутылки и прочее), а после сфотографировали обнаженную и выложили в Интернет.

Когда Яна «стала им не нужна», подростки одели девушку, все еще находящуюся без сознания, и выбросили на лестничную площадку.

Почему молодой человек отдал свою девушку на растерзание друзей, пояснил один из его приятелей.

Приятель Андрея (в интервью «Комсомольской правде»):

Пили мы все практически одинаково, обдалбывались, но она была слабой в плане распития спиртного и угара, и вырубилась. Ее парень, узнав, что она изменила с его другом, не помню, как он это узнал, решил ей отомстить. Раздел ее, сначала по приколу, начал тыкать разные предметы, в том числе ту самую зажигалку. Все возбудились, естественно, предложили ее оприходовать по очереди, ее парень согласился, и мы все...

Придя в сознание, Яна добралась до дома и рассказала все бабушке.

Маме сообщили любители пикантных историй - пранкеры (телефонные хулиганы). Раздобыли ее номер, позвонили. Хотели поиздеваться, а в итоге уговорили написать заявление в милицию.

Уже 25 сентября после обеда Следственным комитетом были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет, сообщает СК по Новосибирской области. Им устроили очную ставку с пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование) и по ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Всем четверым «светит» до 15 лет.

Михаил Жуков, юрист (в интервью «Комсомольской правде»):

Уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет и предполагает лишение свободы на срок до 15 лет. Я предполагаю, что всех их возьмут под стражу, потому что по этой статье на свободе не оставляют. Если кто-то не вступал в половую связь, но находился рядом, это может быть расценено как пособничество. Если вводили предметы, то это другая статья «Насильственные действия сексуального характера», но санкция у нее та же.

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