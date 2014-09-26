43-летняя женщина погибла, бросившись под поезд Санкт-Петербург – Минск

Новости Беларуси. Жительница Борисова получила травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла на остановочном пункте Печинский.



Женщине было 43 года. Что толкнуло ее на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить.

Напомним, несколько дней назад аналогичная трагедия произошла на перегоне Колядичи-Михановичи.

Молодой человек погиб под колесами электрички Минск-Осиповичи.

Терапевты, кардиологи, неврологи, даже врачи-эндокринологи зачастую сталкиваются с пациентами в пограничных состояниях.

И, к сожалению, не всегда эти специалисты могут увидеть за их частными, разрозненными симптомами общую картину невроза. Химия, биология, генетика – все это может вызвать расстройство психического здоровья и вызывает, но гораздо реже, чем наше собственное представление о своих проблемах в жизни. Как стравиться со сложной жизненной ситуацией и не наложить на себя руки? Смотрите видео.